وانتشرت تسريبات صوتية عديدة لبيريز، تم تسجيلها بغير علمه، في الفترة بين 2006 و2012، هاجم فيها أساطير النادي، وعلى رأسهم إيكر كاسياس وراؤول غونزاليس، وحتى البرتغالي كريستيانو رونالدو.

هنا أبرز ما قاله بيريز في التسريبات الصوتية الصادمة له، والتي نشرتها صحيفة "إل كونفيدنسيال"، والتي قال عنها إنها "أخذت خارج سياق الحديث الكامل".

كاسياس "الفاشل"

وقال بيريز في التسريبات: "كاسياس ليس حارس مرمى بمستوى ريال مدريد، ماذا يمكنني أن أقول؟ لم يكن أبدا بمستوى ريال مدريد ولن يكون بمستوى ريال مدريد أبدا".

وأضاف مهاجما كاسياس: "لقد كان كاسياس فشلا كبيرا لنا. المشكلة هي أن الناس يعشقونه ويحبونه ويدافعون عنه كثير".

راؤول "الخدعة الأكبر"

أما عن راؤول فقال "إنه أحد أكبر عمليات الاحتيال في ريال مدريد، أكبر خدعتين في ريال مدريد هما راؤول الأول والثاني كاسياس".

وقال بيريز: "اللاعبون (كاسياس وراؤول) أنانيون للغاية، ولا يمكنك الاعتماد عليهم في أي شيء".

رونالدو "الأحمق"

ولم يسلم البرتغالي كريستيانو رونالدو من هجوم بيريز، الذي قال عنه في 2012: "[رونالدو] مجنون. الرجل أحمق، إنه مريض".

وأضاف في حديث خاص: " تعتقد أن هذا الرجل طبيعي، لكنه ليس كذلك. إذا كان كذلك، فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها".

كما انتقد بيريز كلا من رونالدو والمدرب السابق لريال مدريد، جوزيه مورينيو، لامتلاكهما "غرورا هائلا".

وقال: "هؤلاء أشخاص لديهم غرور رهيب، وكلاهما مدلل، المدرب وهو (رونالدو)، لا يرون الواقع".

مورينيو "دون رخصة"

وقال بيريز متحدثا عن وكيل أعمال مورينيو ورونالدو، جورجي مينديز: "[جورجي] مينديز ليس لديه سيطرة على [رونالدو] والأمر نفسه مع مورينيو - لا شيء على الإطلاق".

وكان مورينيو قد قال سابقا إن بيريز "يحبه"، ولديهم علاقة وثيقة، خلال فترة تدريبه للفريق بين 2010 و2013.

ونُقل عن بيريز قوله: "مورينيو أحمق. حسنا، إنه غير طبيعي بعض الشيء. كمن يقود سيارة دون رخصة. ومع ذلك، فقد انهار تحت الضغط الكبير".