وتعد "كرة القدم" واحدة من أبرز الألعاب التي يحرص الجمهور على متابعة منافساتها خلال الحدث الرياضي العالمي، للتعرف إلى "نجوم المستقبل" بالإضافة إلى مشاهدة اللاعبين الكبار الذين قرر مدربو المنتخبات الوطنية ضمهم إلى قوام فرقهم، من أجل تعزيز فرص حصدهم لميدالية أولمبية.

ويرصد موقع "سكاي نيوز عربية" أغلى عشر لاعبين سيشاركون في منافسات كرة القدم خلال الدورة الأولمبية المقبلة، علمًا بأن تلك القائمة تخلو من اللاعبين الكبار، إذ يملك كل منتخب القدرة على ضم ثلاثة عناصر فوق السن، لتدعيم صفوف الفريق.

1) بيدري غونزاليس

بعد الأداء المميز الذي قدمه مع برشلونة، ثم مع المنتخب الإسباني في "يورو 2020"، حجز بيدري مكانته ضمن قائمة أفضل المواهب الشابة في العالم، ليأتي في صدارة قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو المقبلة، بقيمة تسويقية تبلغ 70 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بالأمور المادية بكرة القدم.

ويعد صاحب الـ 18 عامًا، أصغر لاعب إسباني في التاريخ يشارك في مواجهات المربع الذهبي ببطولة اليورو، وسط آمال كبيرة من الجمهور الإسباني بأن يكون لاعب برشلونة الشاب خليفة اللاعب الكبير " أندريس إنييستا" في الملاعب، نظرًا لتشابه طريقة لعب كليهما، وهذا ما أشار إليه مدرب "لاروخا" لويس أنريكي في تصريحاته حول بيدري أثناء بطولة "يورو 2020".

2) ميكيل أويارزابال

بنفس القيمة التسويقية يأتي لاعب نادي ريال سوسيداد، ميكيل أويارزابال، في المركز الثاني بتلك القائمة.

وشارك أوريارزابال مع المنتخب الإسباني في منافسات اليورو، ورغم أنه لم يكن ضمن التشكيل الأساسي للفريق، إلا أنه شارك مع "لاروخا" بجميع مباريات البطولة، وكان سببًا رئيسيًا في وصول منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي بعدما أحرز هدف قاتل خلال الأشواط الإضافية، في اللقاء الذي جمع إسبانيا وكرواتيا بثمن النهائي، وانتهى بفوز الإسبان بنتيجة 5 – 3.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى اهتمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع الجناح الشاب خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، ضمن خطة الفريق السماوي لحصد اللقب الأوروبي الأول في تاريخه الموسم المقبل.

3) باو توريس

يأتي المدافع الإسباني، باو توريس، ثالثًا بتلك القائمة، بقيمة تسويقية تبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

وشارك توريس مع إسبانيا بـ"يورو 2020"، وكان أحد الركائز الأساسية بالفريق خلال البطولة الأوروبية، وأشارت عديد من التقارير الإعلامية إلى تفاوض مانشستر يونايتد مع فياريال من أجل الحصول على خدمات المدافع الإسباني الشاب، ضمن محاولات "الشياطين الحمر" للتغلب على المشكلات الدفاعية التي واجهته خلال المواسم الأخيرة.

4) داني أولمو

بقيمة تسويقية تبلغ 45 مليون جنيه إسترليني، يأتي الجناح الإسباني الشاب، داني أولمو، بالمركز الرابع، خاصةً بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع "لاروخا" خلال بطولة اليورو الأخيرة، إذ احتل صدارة قائمة اللاعبين الإسبان في البطولة من حيث صناعة الأهداف برصيد ثلاث تمريرات حاسمة.

وربما تكون أولمبياد طوكيو المقبلة فرصة لأولمو من أجل الخروج من نادي لايبزج الألماني إلى أحد أندية الصف الأول في أوروبا، تيمنًا بتجربة مهاجم الفريق الألماني السابق، تيمو فيرنر، الذي ساعده التألق مع لايبزج على الانتقال إلى تشلسي الإنجليزي وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

5) دوجلاس لويز

بالمركز الخامس، يأتي لاعب المنتخب البرازيلي، دوجلاس لويز بقيمة تسويقية 35 مليون جنيه إسترليني، وكان لاعب أستون فيلا ضمن قائمة الفريق البرازيلي ببطولة "كوبا أميركا" الأخيرة.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى اهتمام نادي روما الإيطالي بالتعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي الشاب، دوجلاس لويز خلال موسم الانتقالات الحالي.

ويجيد لويز اللعب في أكثر من مركز في منطقة وسط الملعب، وشارك مع أستون فيلا في 76 لقاء، نجح خلالها في إحراز ثلاثة أهداف وصناعة خمسة.

6) ماتيوس كونها

بقيمة تسويقية تبلغ 30 مليون جنيه إسترليني، يأتي المهاجم البرازيلي، ماتيوس كونها، في المركز السادس.

يلعب كونها بصفوف نادي هرتا برلين الألماني، ويعد أحد أبرز هدافي المنتخب البرازيلي تحت 23 سنة، حيث شارك مع "راقصي السامبا" خلال 16 لقاء، أحرز خلالهم 15 هدفًا، كما تمكن صاحب الـ 22 عامًا من المساهمة في 13 هدفًا خلال 27 مشاركة مع فريق هيرتا برلين في الدوري الألماني بالموسم الماضي.

7) بريان جيل

في المركز السابع، يأتي الجناح الإسباني بريان جيل، لاعب نادي إشبيلية، بقيمة تسويقية تبلغ 30 مليون جنيه إسترليني.

ويعد جيل أحد أبرز المواهب الشابة في إسبانيا، ونجح في إحراز أربع أهداف وصناعة ثلاثة مع فريق ايبار الإسباني بالدوري المحلي، الذي كان يلعب له على سبيل الإعارة.

وتعد "أولمبياد طوكيو" فرصة لبريان جيل لكسب ثقة مدرب إشبيلية جولين لوبيتيغي وحجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق، خاصةً أن منتخب "لاروخا" يعد المرشح الأول لحصد الميدالية الذهبية.

8) أنتوني

بعد الأداء استثنائي الذي قدمه مع نادي أياكس الهولندي خلال الموسم الماضي، نجح اللاعب البرازيلي الشاب، أنتوني، في خطف الأضواء، وجذب انتباه أكبر فرق القارة العجوز، لتبلغ قيمته التسويقية 25 مليون جنيه إسترليني، ويأتي خامسًا في قائمة أغلى اللاعبين في "أولمبياد طوكيو"، التي قد تكون فرصة للجناح البرازيلي لإثبات جدارته بالانتقال إلى الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا.

وساهم أنتوني بـ 20 هدفًا مع نادي أياكس خلال الموسم الماضي، خلال 46 لقاء خاضها مع النادي الهولندي في مختلف البطولات المحلية والقارية، كما تألق صاحب الـ 21 عامًا مع المنتخب البرازيلي لشباب، وأحرز معه 5 أهداف خلال 12 لقاء.

9) غابرييل مارتينيلي

في المركز التاسع، يأتي مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي الشاب، غابرييل مارتينيلي، بقيمة تسويقية تبلغ 22 مليون جنيه إسترليني، ونجح صاحب الـ 20 عامًا في المساهمة بـ 18 هدفًا مع "الجانرز" خلال موسم 20/21.

وتعقد جماهير النادي الإنجليزي آمالًا كبيرة على اللاعب البرازيلي الشاب بأن يكون مهاجم الفريق الأول خلال السنوات المقبلة، خاصةً بعد تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي، على أن ينتهي عام 2024.

10) أوناي سيمون

بعدما كان الحارس الأساسي للمنتخب الإسباني في بطولة "يورو 2020"، يملك الحارس الشاب، أوناي سيمون، فرصة جديدة لإثبات جدارته بأن يكون حارس إسبانيا الأول خلال سنوات المقبلة.

وتبلغ القيمة التسويقية لحارس أتلتيك بيلباو 20 مليون جنيه إسترليني، وقد تشهد الفترة المقبلة انتقاله إلى أحد أندية الصف الأول بالقارة العجوز، خاصةً إذا نجح في تقديم أداء مميز خلال أولمبياد طوكيو.