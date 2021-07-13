المنتخب الإيطالي نجح في تحقيق أكبر فوز في تاريخ افتتاحيات اليورو، على حساب تركيا بثلاثية نظيفة.

كما حقق أكبر فوز في تاريخه باليورو، بثلاثية نظيفة في مباراتي تركيا الافتتاحية، ومواجهة سويسرا في الجولة الثانية بدور المجموعات على حساب سويسرا.

إيطاليا لم تحقق قبل يورو 2020، الفوز بأكثر من هدفين طوال تاريخها.

كما أحرز المنتخب الإيطالي 13 هدفا في البطولة، حيث يُعد أكبر عدد أهداف في نسخة واحدة ببطولة كبرى في تاريخ الآزوري، بتجاوز نسخ كأس العالم 2006، و1982، و1934 الذين شهدوا تسجيل 12 هدفا.

وواصل المنتخب الإيطالي تحقيق الأرقام القياسية بالوصول لأطول سلسلة "لاهزيمة" في مباريات متتالية طوال تاريخه، بعدما وصل رصيده لـ34 مباراة.

إيطاليا بدأت البطولة وفي رصيدها 27 مباراة، لتعادل رقمها التاريخي في ثلاثينيات القرن الماضي بـ30 مباراة بعد تجاوز دور المجموعات، قبل أن تتقدم وتصل لـ34 مباراة بعد المباراة النهائية.

وأمام المنتخب الإيطالي فرصة لكسر رقمي البرازيل وإسبانيا بـ35 مباراة لكل منهما، في أطول سلسلة انتصارات لأي منتخب في التاريخ.

جوائز فردية

كما فاز جيانلويجي دوناروما حارس مرمى إيطاليا بجائزة أفضل لاعب في يورو 2020، بعدما نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة طوال دور المجموعات، بالإضافة للتصدي لضربة ترجيح أمام موراتا مهاجم إسبانيا في مباراة قبل النهائي، قبل التصدي لكرتي سانشو، وساكا في المباراة النهائية ليقود بلاده للتتويج بالبطولة، ونيل جائزة الأفضل.

ولعب دوناروما 719 دقيقة أكثر من أي لاعب آخر في البطولة.

وبات دوناروما ثاني حارس مرمى في تاريخ اليورو يفوز بجائزة الأفضل بالبطولة بعد حارس المرمى الدنماركي بيتر شمايكل في عام 1992 التي توجت بها الدنمارك وقتها.

إيطاليا أيضا حققت بطولة استثنائية بالفوز بضربات الترجيح، ليصبح أول منتخب في التاريخ يحقق لقبي المونديال واليورو بنفس الطريقة، بالفوز على حساب فرنسا بكأس العالم 2006، ويورو 2020 على حساب إنجلترا.

كما شهدت البطولة رقمين استثنائيين لقلبي الدفاع بونوتشي وكيلليني.

بونوتشي سجل التعادل لإيطاليا في شباك إنجلترا ليصبح أكبر لاعب يسجل في تاريخ نهائيات اليورو بـ34 عاما و71 يوما، فيما بات كيلليني أكبر لاعب في التاريخ يبدأ نهائي اليورو بـ36 عاما و331 يوما.