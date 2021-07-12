وتفوق رونالدو على تشيك رقم تسجيلهما نفس العدد من الأهداف، إلا أن النجم البرتغالي نجح في صناعة هدفا متفوقا على المهاجم التشيكي.

وتنص لائحة بطولة اليورو، على أنه في حالة تساوي أكثر من لاعب في عدد الأهداف، يتم اللجوء لمن قام بالمساهمة في الأهداف أكثر، وفي حالة تساويهما يتم اللجوء لمن خاض عدد دقائق أقل في البطولة.

ورغم خروج البرتغال مبكرًا من دور الـ16 على يد بلجيكا بهدف نظيف، إلا أن رونالدو نجح في تسجيل 5 أهداف خلال دور المجموعات.

واقترب منهما هاري كين بعدما سجل 4 أهداف في البطولة، ولكنه فشل في التسجيل بالمباراة النهائية ليكتفي بأهدافه الأربعة حتى نصف النهائي، حيث سجل الهدف الذي قاد منتخب الأسود الثلاثة للمباراة النهائية.

ولا تحتسب الأهداف المسجلة خلال الركلات الترجيحية، فيما تضاف أهداف ركلات الجزاء خلال المباريات بشكل طبيعي.

ونجح رونالدو خلال بطولة اليورو في كسر رقم النجم الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي سجل 9 أهداف في بطولة 1984، فيما سجل رونالدو 14 هدفا خلال 5 مشاركات بتاريخه منذ يورو 2004 في البرتغال، حتى يورو 2020.

وتوج المنتخب الإيطالي ببطولة اليورو للمرة الثانية في التاريخ على حساب إنجلترا بضربات الترجيح.