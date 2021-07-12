وجاءت الاعتقالات بعد اندلاع اشتباكات بين مشجعين ومسؤولين بالقرب من استاد ويمبلي، الذي تجمع حوله آلاف المشجعين، إذ نجح بعضهم في اقتحامه.

وقالت شرطة العاصمة على تويتر: "لا يزال عدد من أفراد الشرطة في الخدمة يساعدون المشجعين على مغادرة ويمبلي أو وسط لندن".

وفي وقت سابق، اقتحم مشجعون لا يحملون تذاكر دخول، ملعب ويمبلي، وتمكنوا من الوصول إلى مباراة نهائي بطولة أوروبا بين إنجلترا وإيطاليا، ليلة الاثنين.

وشوهد المشجعون يقفون في ملعب ويمبلي، لكنهم غير قادرين على الوصول إلى مقاعد. وقالت إدارة استاد ويمبلي في بيان: "وقع خرق أمني ودخلت مجموعة صغيرة من المشجعين الملعب".

وأضافت أن المسؤولين يعملون مع المضيفين والأمن لإخراج المشجعين الذين ليس بحوزتهم تذاكر. كما ذكرت أن "أي شخص داخل الاستاد بدون تذكرة سيتم طرده على الفور".