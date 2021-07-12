وسجل الظهير الأيسر لفريق مانشستر يونايتد من تسديدة قوية "نصف طائرة" هدف التقدم لمنتخب بلاده المضيف، بعد دقيقة و57 ثانية من انطلاق المباراة، مساء الأحد، على ملعب ويمبلي الشهير. وهو أول هدف دولي لشو بقميص المنتخب الإنجليزي.

وحطم شو الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة الإسباني خيسوس ماريا بيريدا، الذي سجل بعد 5 دقائق و17 ثانية من انطلاق المباراة النهائية لـ"يورو 1964"، التي فازت بها إسبانيا المضيفة على الاتحاد السوفياتي سابقاً 2-1 في العاصمة مدريد في 21 يونيو 1964.