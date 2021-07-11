وتوج المنتخب الأرجنتيني، مساء السبت، بلقب كأس كوبا أميركا لكرة القدم للمرة 15، عندما قاده هدف أنخيل دي ماريا للتغلب 1-صفر على البرازيل.

وانتشرت، خلال الساعات الماضية، صور كثيرة لنجم برشلونة الإسباني وهو يجري مكالمة فيديو جالسا على عشب المستطيل الأخضر، عقب فوز الأرجنتين بأول بطولة كبيرة في 28 عاما.

وحسب ما ذكرت "إي إس بي إن"، فإن ميسي كان يجري مكالمة بالصوت والصورة مع زوجته أنطونيلا روكوزو للاحتفال معها باللقب.

ونشرت روكوزو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة من المكالمة التي أجرى "البرغوث" معها من الملعب وعرض خلالها ميداليته الذهبية.

وكانت زوجة "ليو" ترتدي قميص المنتخب الأرجنتيني، ويبدو أن المكالمة شارك فيها كذلك أبناؤهم الثلاثة، تياغو، ماثيو، وسيرو.

وأجريت "المكالمة الاحتفالية" عقب انتهاء المنصة من تسليم الكأس والميداليات للاعبين.