وصدر الحكم بإنهاء المواجهة التي أقيمت أمام حشد كبير في "تي موبايل أرينا" يتقدمهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لصالح بوارييه بـ"توقف طبي" في نهاية الجولة الأولى من أصل 5 بعدما سقط ماكغريغور المغطى بالدماء أرضاً خلال محاولته لكم منافسه، ما أدى إلى إصابته في الساق اليسرى.

وأمطر بوارييه منافسه الأيرلندي باللكمات قبل أن يتدخل جرس نهاية الجولة الأولى لينقذ ماكغريغور من ضرر جسدي إضافي.

وبعدما اعتبر فائزاً في هذه المبارزة ضد غريمه الأيرلندي، الذي صنف مؤخراً الرياضي الأعلى دخلاً في العالم لعام 2020 بحسب مجلة "فوربس" مع عائدات قدرت بقرابة 180 مليون دولار معظمها من نشاطاته التجارية، رد الأميركي البالغ 32 عاماً على ما صدر عن غريمه من تهديدات قبل المبارزة قائلاً: "هذا الرجل قال إنه سيقتلني بأني سأغادر هذا المكان بنعش".

وتابع: "القتل ليس بالشيء الذي يمكن المزاح به. لا تتحدث إلى الناس بهذه الطريقة. أمل أن يعود هذا الرجل بسلامة إلى عائلته الجميلة".

وقال منظمو المبارزة إن الأيرلندي (32 عاماً) مصابٌ في القسم السفلي لقصبة الساق ومن المفترض أن يخضع لعملية جراحية الأحد لمعالجة الضرر الذي تعرض له.

وكان من المفترض أن تكون هذه المبارزة المكونة من 5 جولات فرصة بين الرجلين لتسوية الحسابات على الحلبة، إلا أنها انتهت بخسارة الأيرلندي بقرار طبي.

وكان ماكغريغور عدائياً جداً في مواقفه الاستفزازية التقليدية قبل كل مبارزة، حيث أهان زوجة بوراييه بتغريدة على تويتر وتوعد بأن يغادر الأميركي الحلبة داخل نعش.

لكن الأيرلندي هو من غادر الحلبة بطريقة لم تكن في الحسبان، إذ نقل على حمالة بعد تدخل من الأطباء لتثبيت ساقه.

ورأى بوارييه أن القدر لعب دوره لمعاقبة الأيرلندي "النتن".