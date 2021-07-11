وسجل سفيان رحيمي (5) والكونغولي الديموقراطي بن مالونغو (14) هدفي الرجاء البيضاوي، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63، إثر طرد لاعب وسطه عمر العرجون، في حين سجل زكرياء بولحية (46) هدف شبيبة القبائل.

ويعد هذا اللقب الثالث للرجاء البيضاوي في المسابقة بعد عامي 2003 و2018، والأول بقيادة مدربه التونسي لسعد الشابي.

وخلف "النسر الأخضر" مواطنه نهضة بركان، الذي أحرز لقب الموسم الماضي على حساب بيراميدز المصري، رافعا رصيد الأندية المغربية في المسابقة إلى ثمانية.

في حين فشل شبيبة القبائل في تحقيق اللقب الرابع له وللأندية الجزائرية بعد ثلاثيته المتتالية في الفترة بين 2000 و2002.