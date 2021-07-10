واعتبر ليوناردو بونوتشي أن مقابلة إنجلترا في ملعب "ويمبلي"، أمر لا يخيف المنتخب الإيطالي، موضحا: "سنلعب في عقر دارهم، لكن ذلك لا يخيفنا".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "ما سيحصل لدى مواجهتنا إنجلترا هو أفضل استعراض للكرة الأوروبية والعالمية، من قبل إنجلترا، وإيطاليا، والطاقم التحكيمي".

ووصف المواجهة بأنها بين "عجزة" دفاع إيطاليا، و"شباب" إنجلترا، مشيرا إلى سرعة مهاجمي وأجنحة منتخب "الأسود الثلاثة".

وعن رأيه بهاري كين، أوضح بونوتشي: "سنكتشف أداءه في المباراة المقبلة. في المباريات الثلاث الأخيرة كنا محظوظين بمواجهة أفضل المهاجمين في العالم مثل البلجيكي روميلو لوكاكو، والإسباني ألفارو موراتا. إنه حافز إضافي لنا"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وأضاف: "لا توجد أعذار لدينا، لا نشعر بالتعب، سنكون جاهزين لخوض المعركة".

وأرجع بونوتشي أداء إيطاليا المميز في أمم أوروبا إلى السنة الإضافية التي حصل عليها المنتخب في عملية إعادة البناء بعد تأجيل كأس الأمم الأوروبية العام الماضي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن إيطاليا تخوض النهائي الرابع لها في كأس الأمم الأوروبية بعد تتويجها باللقب عام 1968، ثم خسارتها النهائي مرتين أمام فرنسا 1-2 بالهدف الذهبي عام 2000، وأمام إسبانيا صفر-4 في نهائي عام 2012.