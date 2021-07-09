وتأتي التمديدات بعد فوز أتلتيكو بأول لقب له في الدوري الإسباني منذ العام 2014. وكان من المقرر أن تنتهي العقود في يونيو المقبل.

وبدوره، قال سيميوني على تويتر إنه "الفخر. المسؤولية. التحديات. المرح. سعيد للاستمرار في أتلتيكو مدريد".

تولى سيميوني تدريب أتلتيكو في ديسمبر 2011، وأصبح المدرب صاحب أكبر عدد من المواسم المتتالية في تدريب فريق بالدوري الإسباني.

ويعد الأرجنتيني أنجح مدرب لأتلتيكو برصيد ثمانية ألقاب و316 انتصارا.

لعب سيميوني كلاعب خط وسط دفاع مع أتلتيكو في التسعينيات من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.