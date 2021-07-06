وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها سابالينكا المربع الذهبي لإحدى بطولات الـ"غراند سلام" في مسيرتها، حيث ستلتقي التشيكية كارولينا بليشكوفا الفائزة بسهولة على على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 6-2 و6-2 في وقت سابق.

في المقابل، كانت أنس جابر المصنفة 24 عالميا، كررت أفضل إنجاز لها في البطولات الكبرى ببلوغها الدور ربع النهائي من البطولة، بعدما قلبت تأخرها أمام البولندية إيغا شفيونتيك التاسعة وبطلة رولان غاروس 2020 إلى فوز 7-5، 1-6، 1-6.