يدرك المسوقون تأثير المشاهير على المستهلكين، وخصوصا أولئك الذين يتابعهم أعداد كبيرة أمثال كريستيانو رونالدو، الذي لديه في حسابه على "إنستغرام" حتى لحظة كتابة هذه السطور، 309 ملايين متابع.

في المقابل، يجني المشاهير من الشركات والعلامات التجارية مبالغ طائلة لقاء الترويج لمنتجاتهم، باستخدام طرق مباشرة أو غير مباشرة، وتمرير الرسائل التي يريدها المسوقون.

ووضعت إحصائية أصدرتها منصة Hopper HQ، رونالدو على قائمة أكثر المؤثرين جنيا للأرباح مقابل منشوراتهم على "إنستغرام"، بواقع 1.6 مليون دولار مقابل كل منشور.

ونشرت قاعدة "ستاتيستا" للبيانات والإحصائيات مؤخرا، قائمة بأغلى المنشورات الخاصة بالمشاهير على "إنستغرام" في 2021، حيث جاءت على النحو الآتي:

1- كريستيانو رونالد.. 1.6 مليون دولار.

2- دواين جونسون "ذا روك".. 1.52 مليون دولار.

3- أريانا غراندي.. 1.51 مليون دولار.

4- كايلي جينر.. 1.49 مليون دولار.

5- سيلينا غوميز.. 1.47 مليون دولار.

6- كيم كارداشيان.. 1.42 مليون دولار.

7- ليونيل ميسي.. 1.17 مليون دولار.

8- بيونسيه.. 1.15 مليون دولار.

9- جاستن بيبر.. 1.11 مليون دولار.

10- كيندال جينر.. 1.05 مليون دولار.

وإلى جانب هذه المبالغ التي يجنيها رونالدو، فإنه يتقاضى راتبا سنويا من يوفنتوس الإيطالي يبلغ 32 مليون يورو، بحسب تقرير لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا".

وأشارت الشبكة إلى أن راتبه يمثل عائقا يحول دون انتقاله إلى ناد آخر، نظرا لعدم قدرة أي فريق على دفع مثل هذا المبلغ في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعصف بعالم كرة القدم من جراء تفشي كوفيد-19.