أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب، الجمعة، عن قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وخلت من نجم ليفربول الإنجليزي ومهاجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد.