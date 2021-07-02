ويترأس البعثة مدير عام نادي أبوظبي البحري سالم الرميثي، ويضم الفريق المتسابقين راشد القمزي ومنصور المنصوري والراديو مان ناصر الظاهري والمتسابق الاحتياطي راشد الرميثي.

وكانت زوارق الفريق قد خاضت تدريبا مكثفا قبل أيام في معسكر إيطاليا استمر 3 أيام استعدادا لانطلاق الجولة الأولى من البطولة، المتوقع أن يشارك خلالها 30 زورقا من مختلف أنحاء القارة الأوروبية، فيما سيكون فريق أبوظبي هو الوحيد المشارك من خارج القارة.

وتمكن فريق أبوظبي من إحراز لقب البطولة مرتين خلال مشاركته من 2016 إلى 2020، عبر المتسابق المتألق راشد القمزي.

ويبدأ الفريق مشاركته في البطولة من خلال التحضير والتجهيز الرسمي ومراسم الفحص الفني التي تنطلق الأحد، ثم انطلاق سباق أفضل زمن يوم الاثنين وتختتم مع السباق الرئيسي 6 يوليو المقبل.

ويبدأ موسم بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 مع ليتوانيا ثم الانطلاق للجولات المقبلة في سبتمبر من خلال إيطاليا وصولا إلى جولتي الختام في البرتغال.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة الكشف عن جولة خامسة عبر الخارطة الأوروبية للمسابقة.

وأكد سالم الرميثي جاهزية الفريق للتحدي والمنافسة على لقب الجولة الافتتاحية من البطولة، مشيرا إلى أن الفريق يتأهب لتقديم مستوى قوي في الأيام الثلاثة القادمة وتمثيل دولة الإمارات خير تمثيل على مدار جولات البطولة العالمية.