وأصبح اللاعب صاحب الـ33 عاما والمقدر قيمته السوقية بـ80 مليون يورو، "حرا" لأول مرة منذ عقده الأول في 2001، ومن حينها ولم يعرف صاحب الرقم القياسي في الفوز بالكرات الذهبية بـ6 مرات اللعب بأي قميص آخر.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المختص في تحديد قيم اللاعبين مع أنديتهم أو المنتهية عقودهم، فإن هناك عددا آخر من اللاعبين الذين انتهت عقودهم ويحق لهم الانتقال لأي فريق آخر.

راموس يقترب من باريس

من أبرز اللاعبين الذين انتهت عقودهم مدافع ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس المقدر قيمته السوقية بـ10مليون يورو، والتي تفيد بعض الأنباء باقترابه من التوقيع لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر لمدة عامين.

أحد أفضل الحراس في العالم

ومن بين اللاعبين الذين انتهت عقودهم حارس مرمى المنتخب الإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي ساعد فريقه ميلان الإيطالي على احتلال المركز الثاني في الدوري الإيطالي وبالتالي التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لمصادر عديدة، سيوقع الحارس صاحب الـ22 عاما والمقدر قيمته السوقية بـ60 مليون يورو، مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي، بعد انتهاء بطولة كأس أوروبا.

ويعتبر دوناروما أحد أفضل حراس المرمى في العالم، والذي خاض مباراته الأولى مع فريقه الإيطالي في سن السادسة عشرة، ليحمي عرين الفريق لأكثر من 200 مباراة.

أندية عربية تطلب كوستا

ويسعى مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني السابق دييغو كوستا المقدر قيمته السوقية بـ6 مليون يورو، الوصول لأكبر عرض مالي من الأندية التي تفاوضه، بعد أن وصل للاعب عروضا من أندية عربية وخاصة السعودية والقطرية.

واقترب اللاعب صاحب الـ33 عاما من ارتداء قميص بالميراس البرازيلي بعد أن قدّم النادي عرضا قيمته مليوني ونصف المليون يورو في الموسم الواحد.

مارسيليا يطلب لويز

وانتهى عقد المدافع البرازيلي ديفيد لويز نجم نادي أرسنال الإنجليزي دون اتفاق، ليحق للاعب البالغ من العمر 34 عاما التوقيع لأي ناد آخر خلال الفترة المقبلة.

لويز المقدر قيمته السوقية بـ4 مليون يورو، تشير الأنباء إلى اقترابه من نادي مارسيليا الفرنسي بعد المحادثات التي تمت بين الاثنين، خاصة مع اقتناع المدير الفني للفريق خورخي سامباولي بقدرات اللاعب.