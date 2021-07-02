وتناول أحد الصحفيين الخطأ الكارثي لمحمد الشناوي في لقطة الهدف الثاني لإيريك تراوري والذي عدل به النتيجة في الرمق الأخير من المباراة لمصلحة بيراميدز.

وجاءت إجابة موسيماني بشكل قاطع قائلًأ: "الكل يرتكب أخطاء، ولا يصح أن نتصيد للشناوي أخطاءه، عليكم أن تقولوا إنه جيد أيضا حينما يكون جيدا، الشناوي هو الأفضل ليس فقط بالنسبة لي، بل بالنسبة لكم. بالنسبة للجميع، لا أعتقد أن الشناوي سيحب رؤيتك وأنت تتحدث عنه بهذه الطريقة".

كما قال موسيماني في توتر بدا عليه إثر انفعالات بعض الصحفيين: "أنا حزين لنتيجة المباراة اليوم أكثر من أي أحد، لأنه صميم عملي".

ضربة جزاء معلول

وأكد موسيماني أنه "إذا سجلنا الكرة التي لاحت لنا في الدقائق الأولى لكانت القصة مختلفة تماما، وكذلك إذا لم تكن كرة الهدف الذي سجلناه في الهدف الأول كرة تسلل، أو إذا سجل معلول ركلة الجزاء أيضا".

وبالحديث عن معلول دافع موسيماني عن التونسي الذي أهدر أول ركلة جزاء في مشواره مع الأهلي قائلًا: "رأينا كيف ضيع مبابي ركلة جزاء مع منتخب فرنسا في كأس أمم أوروبا (أمام سويسرا) الكل يضيع".

وعاد ليؤكد: "أتفهم كل الانتقادات سواء للاعبين أو التكتيكات، ولكنهم نفس اللاعبين ونفس التكتيكات التي تفوقت على صن داونز ذهابا وإيابا وفازت على الترجي في دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا، ولكن من حق الجميع أن ينتقد الآن مع التعثر".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ولا تزال له 7 مباريات مؤجلة إذا فاز بها فسيعني هذا تصدره للترتيب بفارق نقطتين عن المتصدر الحالي الزمالك.