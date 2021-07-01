وهنأت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، زين على فوزه بالمركز الأول بسباق سيارات الكارتينج بالإمارات المؤهلة لبطولة العالم مؤكدة على سعادتها بالتواصل مع جميع الأبطال لتحفيزهم من أجل تحقيق نجاحات وبطولات خاصة.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم خلال اتصالها بالطفل المصري عن فخرها بما حققه من إنجازات، وفقا لبيان رسمي لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مشددة على أن تلك الخطوة تمثل أداة ربط حقيقة بين الأجيال الناشئة ووطنهم وغرس معاني الوطنية وقيمة العمل والتضحية من أجله.

ويتحدث زين الذي يبلغ من العمر 10 أعوام لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "اجتهدت كثيرا حتى أفوز ببطولة الإمارات، هذا المستوى لم يظهر من فراغ، كنت أعلم جيدا صعوبة المنافسة، وكان لدي إصرار على التتويج باللقب".

ويضيف الطفل الذي يُطلق عليه "قلب الأسد": "البطولة شملت 7 سباقات مختلفة، تفوقت في 6 منهم بحصولي على المركز الأول، وسعيد باجتياز واحدة من أقوى البطولات في الوطن العربي".

ويسترسل زين لموقع "سكاي نيوز عربية": " كان علي الخضوع لتدريبات قوية، أقضي ساعات طويلة رفقة مدربي أتلقى منه توجيهات مهمة وكلمات تحفيزية تُلهب حماسي كما أخضع لتمارين ألعاب قوى وجري".

كان زين قد تخرج من أكاديمية دبي للكارتينج حيث يعيش منذ سنوات مع أسرته بالإمارات قبل أن ينخرط في عدد من السباقات من أبرزها بطولة الإمارات لسباق السيارات وبطولة الشرق الأوسط للكارتينج، وفي كل مناسبة يتحدث الطفل المصري عن طموحه بأن يصبح أسرع متسابق لسباقات السيارات بالعالم.

وبحسب المتسابق الصغير فإن السباقات التي يخوضها تشبه سيارات الفورمولا لكنها أصغر حجما وتملك سرعة عالية يمكنها أن تصل إلى 250 كم في الساعة منوها لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أنها الأساس للعديد من الأبطال المشاهير مثل مايكل شوماخر و إيرتون سينا ولويس هاميلتون.

وعن اهتمام وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بإنجازاته يقول زين لموقع "سكاي نيوز عربية": "ممتن للغاية بالاتصال الهاتفي الذي تلقيته من الوزيرة، كنت في قمة سعادتي بحديثها الطيب، وأبلغتها تمنياتي بأن أجعل بلدي وأهلي فخورين بي دائما".

وتقف عائلة زين خلفه لتحقيق أحلامه في دنيا السباقات وتوفير المناخ المناسب لممارسة الرياضة التي يعشقها دون ضغوط وفقا لحديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" مشيرا إلى حضور والديه لكافة التدريبات والسفر رفقته في البطولات المختلفة مع منحه التشجيع اللازم في جميع خطواته.

ويردف زين لموقع "سكاي نيوز عربية": "والدي قام بدعمي في شراء سيارتي الخاصة التي أشارك بها في السباقات والمعدات اللازمة لها كما يحرص على توفير المتطلبات الخاصة بالتدريب أو المشاركة بالبطولات".

وعن مسيرته في مجال التعليم بجانب السباقات يذكر المتسابق الصغير: "لا أغيب عن دراستي، أواظب على ذهابي للمدرسة وأعمل على تقسيم الوقت بدقة بين اللعب والمهام المدرسية، يحتاج ذلك لكثير من الجهد لكني مستمتع بذلك".

ويستعد زين لحصد مزيد من البطولات كما يؤكد لموقع "سكاي نيوز عربية" حيث ينوي السفر إلى إيطاليا الشهر القادم للمشاركة في عدد من المسابقات لنحو 5 أسابيع ثم بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نوفمبر ومن بعدها بطولة العالم بنهاية العام الجاري.

ويتابع البطل المصري لموقع "سكاي نيوز عربية": "أرغب أيضا في المشاركة بأكبر عدد من المسابقات الدولية مثل بطولة أوروبا للكارتينج لأنها خطوة مهمة في مسيرتي وتمنحني الكثير من الخبرة وتصنع الفارق في مسيرتي داخل السباقات.

وعن نصيحة البطل المصري لمن يرغب في الانضمام إلى سباقات السيارات من الصغار يقول لموقع "سكاي نيوز عربية": "لابد من امتلاك الطموح وحب السرعة والسيارات مع الالتزام والانضباط في التمارين والتعامل مع تلك الرياضة بتركيز تام".

ويطمح زين إلى اجتياز كافة العقبات في طريقه نحو القمة وفقا لحديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" يرغب في الوصول إلى أفضل مكانة خلال أسرع وقت حتى يتسنى له تحقيق حلمه الأكبر بالمشاركة في القريب العاجل بسباقات الفورمولا.