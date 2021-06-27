والتقى الفريقان في نسخة البطولة الجارية من البطولة 3 مرات، مرتان في دور المجموعات حسمهما الرجاء لصالحه ذهابا وإيابا، والثالثة في ذهاب نصف النهائي.

مواجهة الزعامة الإفريقية والطموح

ويدخل الرجاء مواجهة بيراميدز وفي جعبته 5 ألقاب قارية، حيث توج الفريق المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا 3 مرات أعوام 1989 و1997 و1999، بالإضافة إلى بطولة كأس الاتحاد الإفريقي مرتين عامي 2000 و2019.

على الجانب الآخر، يطمح بيراميدز إلى حصد اللقب القاري الأول في تاريخه في ثاني مشاركاته الإفريقية، حيث خسر الفريق نهائي النسخة الماضية أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

ويعلق الناقد الرياضي حسن موسى، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، على مواجهة الإياب، قائلا: "المباراة صعبة للفريقين. الثنائي يمتلك إمكانيات فنية كبيرة تؤهله للفوز بلقب الكونفدرالية، كما أن اللقاء سيكون له طابع خاص بعدما التقى الفريقين في 3 مناسبات".

ويكمل الناقد الرياضي: "فرص بيراميدز متاحة لتخطي الرجاء والتأهل للنهائي، لكن بشرط التركيز وعدم الاندفاع والاعتماد على خبرات ثلاثي الأهلي السابق أحمد فتحي ورمضان صبحي وعبد الله السعيد، بجانب سرعة الارتداد السريع للهجوم".

أما عن فرص الرجاء فقال: "الرجاء حظوظه أصبحت كبيرة، لكن نتيجة الذهاب خادعة، ومباراة الإياب ستكون سجالا بين الفريقين".

وتوقع موسى أن يتوج "المتأهل من مباراة بيراميدز والرجاء باللقب. فرص الفريق المصري كبيرة في التتويج بلقب قاري لأول مرة في تاريخه".

وعن توقعاته لطرفي نهائي البطولة يكمل موسى: "أتوقع أن يتأهل بيراميدز وشبيبة القبائل للمباراة النهائية، فالفريق الجزائري مهمته ستكون أسهل بكثير في تخطي القطن الكاميروني".