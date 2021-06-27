ونفى الهداف الصاعد بسرعة الصاروخ "الأخبار الكاذبة" التي انتشرت حول إنفاقه 500 ألف يورو في مطعم.

وخلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت أخبار من مصادر يونانية مفادها أن هالاند أنفق نصف مليون يورو في مطعم بجزيرة ميكونوس، خلال 6 ساعات فقط.

كما أشارت الأخبار التي نشرتها صحيفة "سبورت تايم" اليونانية، إلى أن "هالاند منح العاملين في المطعم إكرامية بلغت 30 ألف يورو".

ومع تفاعل الآلاف على وسائل التواصل الاجتماعي على الواقعة المزعومة، خرج هالاند عن صمته ليكذب الخبر.

وتعليقا على صحفي أعاد نشر الخبر، رد هالاند عبر موقع "تويتر" قائلا: "أعتقد أن المطعم نسي تقديم الأطباق الرئيسية. هذا الخبر مزيف".

ورغم تكذيب هالاند، تمكست الصحيفة اليونانية بموقفها، وأكدت أنها سامحت هالاند على تكذيبه للخبر الصحيح.

ويعتبر هالاند، البالغ من العمر 20 عاما، من بين أبرز المهاجمين في العالم حاليا، وتتنافس على التعاقد معه كبرى الأندية الأوروبية.