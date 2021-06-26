وتحدث لوكاكو في مؤتمر صحفي عن دور كريستيانو رونالدو في تحفيزه لتقديم أداء أفضل بالدوري الإيطالي، قائلا: "الفوز بالدوري الإيطالي أمر استثنائي، لكنني لا أعتقد أن وجود رونالدو حفزني".

وأضاف: "أود أن أتمتع بأسلوب مراوغة رونالدو، والطريقة التي يركل بها الكرة، بينما سيكون من الجيد في المقابل حصوله على قوتي".

وتابع قائلا: "الناس دائما يتحدثون عن هاري كين، روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيمة، ويقولون إنهم مهاجمون من المستوى العالمي، بينما يصفون أدائي بالجيد".

واسترسل لوكاكو قائلا: "في العامين الماضيين، أظهرت للجميع أن أدائي ليس جيدا فحسب، ولكني على مستوى أفضل المهاجمين في العالم".

وبيّن أن حلمه يتمثل بالفوز مع منتخب بلاده بلجيكا بلقب أمم أوروبا، واصفا ذلك بقمة الإنجازات لأي لاعب.

وفي الحال نجاح لوكاكو بقيادة بلجيكا للفوز بيورو 2020، فسيكون مرشحا بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية، ذلك اللقب الذي وصفه بالقول: "إنه هدف رائع لأي لاعب، وحلم طفولتي".