تشارك مشرف في الحدث الرياضي العالمي للمرة الثالثة على التوالي، بعد المشاركة في أولمبياد لندن 2012، والدورة الأولمبية بريو دي جانيرو 2016، ولم يحالفها الحظ في تحقيق ميدالية بالمرتين.

وتعود دينا مشرف، لاعبة نادي ميتز الفرنسي، بالزمن إلى وراء، وتروى كواليس رحلتها مع اللعبة، التي بدأت ممارستها في سن السابعة.

وُلدت اللاعبة المصرية بأسرة وقعت في غرام اللعبة، فوالدها علاء مشرف، رئيس الاتحاد المصري للعبة سابقًا، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، وعمتها نهال مشرف بطلة تنس الطاولة السابقة، وزوج عمتها أشرف حلمي مدرب منتخب السيدات، وابنة عمتها يسرا حلمي تستعد للمشاركة أيضًا بأولمبياد طوكيو.

تقول مشرف: "بدأت مسيرتي الرياضية في سن السابعة، أحببت أجواء التدريب، ومع الوقت تحولت الهواية إلى مهنة، وتوالت فصول الرحلة، لتشهد مؤخرًا انتقالي إلى الدوري الألماني ومنه إلى نظيره الفرنسي".

وتضيف لموقع "سكاي نيوز عربية": "أن تكون رياضيًا أمر ليس سهلًا مثلما يعتبر البعض، لأنك تقريبًا تكرس حياتك بالكامل من أجل هذا الحلم، بدايةً من محاولة تقسيم الوقت بين الدراسة والتدريب، ثم السفر بمفردك في سن صغير، ومواجهة الظروف الصعبة وحدك".

لعبت مشرف في مصر لنادي الأهلي، وساعدها مستواها للانضمام إلى المنتخب المصري، حيث كانت بطلة مصر في مسابقات الناشئين تحت سن 12 و15 و18 سنة، وحققت عديد من الميداليات في مختلف البطولات القارية والعالمية، إذ نجحت خلال الفترة من 2010 حتى 2020، في حصد ذهبية كأس إفريقيا للسيدات 8 مرات، معلنة عن فرض سيطرتها على مستوى المنافسة الإفريقية.

كما أحرزت ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت بمدينة تاراغونا الإسبانية عام 2018، وكانت هذه الميدالية هي الوحيدة التي حصدتها البعثة المصرية خلال هذه الدورة.

كواليس الصعود للأولمبياد

في ختام منافسات دورة الألعاب الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، وبعدما حصل الفريق المصري للسيدات على بطاقة التأهل بعد الفوز على نيجيريا، في مباراة صعبة، توجهت دينا مشرف إلى والدها، لتنهمر من عينيها الدموع، تعبيرًا عن حجم الضغوطات التي تعرضت لها قبل تلك البطولة الهامة.

وعن تلك المواجهة الدرامية، تقول مشرف: "مباراة صعبة وقوية، والخسارة كانت تمثل ضياع حلم منتخب كامل، وجهد مبذول خلال أشهر طويلة للاستعداد للبطولة، كانت كل تلك الحسابات تدور في رأسي، بينما أخوض المباراة الحاسمة للتأهل، لذا بعد الفوز، لم أستطع منع نفسي عن البكاء، فكانت تلك دموع الفرحة التي قتلت مشاعر الخوف والقلق من ضياع الحلم".

تغلب منتخب مصر على نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، وفاز منتخب السيدات بالمباراة الأولى للزوجي والتي شارك فيها الثنائي فرح عبد العزيز ويسرا حلمي بنتيجة 3-1 ليتقدم الفراعنة في النتيجة، ثم فازت دينا مشرف بالمباراة الثانية بعد التغلب على منافستها لاعبة نيجيريا فونك أوشونايك بثلاثة أشواط نظيفة، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح مصر.

في المباراة الثالثة، عاد الأمل من جديد للمنتخب النيجيري، بعد تغلب إديم أوفيونج على لاعبة مصر فرح عبد العزيز بنتيجة 3-0، ليقلص المنتخب النيجيري النتيجة إلى 1-2.

وتعادلت نيجيريا في النتيجة 2-2، بعد فوز فونك أوشونايك بالمباراة الرابعة على لاعبة مصر يسرا حلمي بنتيجة 3-1، ليتم اللجوء إلى المباراة الفاصلة والحاسمة.

وفي أجواء متوترة، نجحت دينا مشرف لاعبة مصر وبطلة أفريقيا في الفوز بالمباراة الخامسة، لتمنح سيدات الفراعنة الميدالية الذهبية والتأهل لأولمبياد طوكيو.

حلم الميدالية الأولمبية

تنتقل دينا مشرف بالحديث إلى طموحاتها بالأولمبياد المقبلة، حيث دخلت في معسكر مغلق بالإسماعيلية (شرق البلاد) تحت إشراف المدير الفني الصيني يو دانج.

وتوضح دينا مشرف أنها تأمل الوصول إلى دور الـ8 بالأولمبياد المقبلة على الأقل، "الحلم الأكبر يكمن في تحقيق ميدالية أولمبية، ونتمنى أن تكون مصر مفاجأة تلك البطولة، والرياضة دائمًا ما يكون بها مفاجآت، ولا تعترف بالمنطق أو التوقعات".

كما تشير مشرف إلى أن تجربة الاحتراف ساعدت على تحسن مستواها الفني، بعدما واجهت لاعبين كبار وأصحاب مراكز متقدمة بالتصنيف العالمي، معتبرة أن الموسم الذي خاضته مع النادي الألماني، لانجشتاد، كان بمثابة أقوى استعداد للدورة الأولمبية إلى جانب البرامج التأهيلية التي وضعها الاتحاد المصري.

ونجحت اللاعبة المصرية في الحصول على برونزية الدوري الألماني مع "لانجشتاد"، في أبريل الماضي، قبل أن تنتقل إلى نادي ميتز الفرنسي، لتكون أول لاعبة مصرية تحترف بالدوريين الأوربيين.

وتأمل مشرف أن تصل إلى المراكز العشرين الأولى بالتصنيف العالمي خلال الفترة المقبلة، حيث تحتل حاليًا المركز الـ35، لتكون أول لاعبة مصرية تصل لهذا المركز.

وعن غياب الدعم الجماهيري للأبطال الأولمبيبة، توضح مشرف أن أغلب لاعبي الألعاب غير الشعبية، اعتادوا غياب الأضواء، وتحقيق الإنجاز دون دعم جماهيري، "لكن نتمنى أن تكون الأولمبياد المقبلة خطوة البداية لدعم الجمهور للأبطال المصريين، فنحن بحاجة إلى التصفيق خلال الرحلة، وليس فقط عند تحقيق الإنجاز".

وفي ختام حديثها مع "سكاي نيوز عربية"، كشفت مشرف عن حلمها بعد الاعتزال، "سأسعى لتأسيس أكاديمية لتعليم تنس الطاولة بمصر، مجهزة على كافة المستويات".