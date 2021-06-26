وفاز المتسابق الإسباني في ألمانيا مطلع الأسبوع الجاري ليحقق انتصاره الأول منذ عودته من إصابة في الذراع العام الماضي.

وسقط ماركيز في المنعطف العاشر في الفترة الثانية اليوم لكن الفريق قال إنه لم يتعرض لإصابة خطيرة.

وقال ماركيز "خدمني الحظ بالنجاة من هذا الحادث وأنا في حالة جيدة إجمالا. قد يتسبب هذا النوع من الحوادث في إصابات خطيرة.

"إنه مؤلم لكني لم أصب بسوء. كان حادثا غريبا لأني لا أعتقد أني تجاوزت السرعة وقدمت نفس الأداء التي قمت به صباحا.

"في هذا المنعطف نعتمد كثيرا على تقنية التحكم فى السحب لكنها لم تعمل كما يجب .. انزلقت وسقطت في النهاية".

وقال ماركيز إنه يرغب في الوقوف على أسباب الحادث لاستعادة الثقة يوم السبت.