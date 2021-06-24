الوجهة لم تتحدد بعد، إلا أن رحلة مفاجئة لوكيل أعماله قد تكشف خطوته المقبلة.

ووفقا لصحيفة "كوريرو ديلو سبورت" الرياضية، يسافر جورجي مينديز وكيل أعمال رونالدو إلى إيطاليا، لبدء المفاوضات بشأن مستقبل رونالدو في يوفنتوس.

وحسب الصحيفة الإيطالية، فقد تكون هذه المفاوضات تمهيدا لرحيل رونالدو عن إيطاليا، في صفقة ربما تتم في الأسابيع القليلة المقبلة.

وكشفت مصادر مختلفة عن لقاء مينديز بمسؤولين في باريس سان جرمان مؤخرا، لمناقشة احتمال انتقال رونالدو إلى العاصمة الفرنسية.

ومن جهة أخرى، يبدو أن يوفنتوس لن يرفض فكرة رحيل رونالدو، خاصة أنه سيتخلص من تكاليف اللاعب البرتغالي التي تقترب من 60 مليون يورو سنويا في المجمل.

كما أن تعاقد يوفنتوس مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري زادت احتمالية رحيل "الدون"، فالأخير لم تربطه علاقة جيدة مع المدرب في أول مواسمه مع "السيدة العجوز".

ويبدو سان جرمان الأقرب للتوقيع مع رونالدو، لكن هناك احتمالات أخرى واردة، منها العودة إلى إنجلترا أو اللعب بجوار ليونيل ميسي في برشلونة، وهي خطة يعمل عليها رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا حاليا، وفقا لمصادر إسبانية.