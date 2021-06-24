ويضرب الألمان موعدا مع إنجلترا باستاد ويمبلي يوم 29 يونيو الجاري. وبدا منتخب هنغاريا في طريقه لمفاجأة ألمانيا والإطاحة بها من البطولة بعد أن تقدم بضربة رأس طائرة من آدم سالاي في الدقيقة 11.

وعادل كاي هافرتس النتيجة للمنتخب الألماني في الدقيقة 66، لكن هنغاريا تقدمت مجددا بعد ثوان من استئناف اللعب عندما ركض أندرا ششيفر متجاوزا المدافعين ليضع الكرة برأسه في الشباك.

لكن بعد أن أشرك يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، البدلاء لحصد النقطة التي يحتاج إليها للتأهل إلى دور الستة عشر، هز جوريتسكا الشباك ليحفظ ماء وجه المنتخب الألماني في الدقائق الأخيرة.

وبعدما ضمنت فرنسا أولى بطاقات المجموعة من دون أن تلعب بفضل النتائج التي تحققت الإثنين في المجموعات الأخرى، لحقت بها ألمانيا الأربعاء بتعادل صعب جداً مع هنغاريا التي تقدمت عليها مرتين، قبل أن يقول غوريتسكا كلمة الحسم في الدقيقة 84.

وأنهت فرنسا المجموعة في الصدارة بخمس نقاط، بعد تعادلها الأربعاء 2-2 مع البرتغال حاملة اللقب، التي ضمنت تأهلها بين أفضل منتخبات في المركز الثالث.