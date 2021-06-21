فقد ألمح بول بوغبا أنه سيوقع عقدا جديدا بشروط محسنة مع مانشستر يونايتد، قد يبقيه مع الشياطين الحمر في المستقبل المنظور.

يأتي هذا فيما كانت هناك شكوك وبعض الغموض يحيط ببوغبا، الذي على يوشك على الدخول في السنة الأخيرة من صفقته الحالية.

ولكن يبدو أن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم شروط جديدة ومحسنة له من أجل استمرار اللاعب البالغ من العرم 28 عاما في ملعب أولد ترافورد.

وكان بوغبا لعب 42 مباراة في جميع المسابقات في الموسم الماضي، ساهم خلالها بستة أهداف و6 تمريرات حاسمة لفريق أولي غونار سولشاير، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

وفي الموسم الماضي، بدأ بوغبا بداية بطيئة، لكن دوره ازداد أهمية مع استمرار الموسم وما زال لاعبا أساسيا عند سولشاير.

كما أنه يلعب حاليا مع منتخب فرنسا في بطولة "يورو 2020"، لكن المناقشات مع وكيله مينو رايولا لا تزال جارية، وفق التقارير الإعلامية.

يشار إلى أن بوغبا كشف الأسبوع الماضي أن مانشستر يونايتد لم يتصل به شخصيا بعد بشأن عقد جديد، لكن صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت إن النادي مستعد لتقديم حزمة بقيمة تقدر بحوالي 553 ألف دولار أسبوعيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يجعله يستحق ما مجموعه 144 مليون دولار.

ويعتبر هذا المبلغ زيادة كبيرة على راتبه الحالي البالغ 400 ألف دولار في الأسبوع وسيتفوق على راتب حارس المرمى دي خيا البالغ حوالي 494 ألف دولار أسبوعيا، والذي يعد أعلى راتب للاعب في فريق مانشستر يونايتد.

يشار إلى أن بوغبا كان قد قال في مؤتمر صحفي، قبل تعادل فرنسا بهدف لمثله مع المجر: "بقي لدي عام واحد في عقدي (مع مانشستر يونايتد)، والجميع يعرف ذلك. أعرف أن النادي.. حسنا، لم يكن هناك عرض ملموس بعد".