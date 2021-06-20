وحذّر مولر المنتخب الألماني من المبالغة في "تقدير الذات" بعد الفوز على البرتغال، مضيفا: "الآن ليس علينا الوقوع في فخ الغطرسة، ولكننا نؤمن بجودتنا، كما أننا لدينا الحق في الحصول على قدر من الفرحة والنشوة".

وشدد على أنه لا يمكن مقارنة مباراتي البرتغال وفرنسا، مشيرا إلى أن مباراة "منتخب الديوك" كانت صعبة للغاية لأنه أقوى على المستوى الدفاعي، وفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

واعترف أنه لا يزال يتعين عليهم تحسين بعض الأمور، مستشهدا بكرتين ثابتتين كان يتعين عدم وصولهما إلى مناطق الخطوة، وأكد في هذا السياق أن مثل هذه الأمور قد تكلف النقاط في بعض الأحيان.

وكان المنتخب الألماني قد نجح في تخطي البرتغال رغم تقدم الفريق الخصم في الدقيقة 15، بهدف أحرزه كريستيانو رونالدو.

وتوجه "المانشافت" للاستراحة متأخرا 2-1، بهدفين عكسيين سجلهما روبن دياز ورفائيل جيريرو بالخطأ.

وفرضت ألمانيا أسلوبها في الشوط الثاني، وأضافت هدفين عبر كاي هافرتس وروبن جوزينس لتتقدم 4-1 قبل أن يقلص ديوجو جوتا الفارق للبرتغال.

وبهذا الفوز صعدت ألمانيا، التي تواجه المجر في المباراة الأخيرة، للمركز الثاني بالمجموعة بثلاث نقاط بفارق نقطة خلف فرنسا المتصدرة وتساوت مع البرتغال.