وقال برشلونة في بيان إن ديباي، الذي ينتهي عقده مع أولمبيك ليون الفرنسي خلال أيام، سيوقع على عقد مع النادي حتى نهاية موسم 2022-2023.

وأصبح ديباي (27 عاما) المهاجم الثاني الذي ينتقل إلى "كامب نو" في صفقة مجانية بعد نهاية الموسم الماضي، بعد سيرجيو أغويرو القادم من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وانضم المدافع إيريك غارسيا إلى برشلونة في صفقة مجانية أيضا من سيتي، مع معاناة النادي الكتالوني المالية.

ويعرف عن رونالد كومان مدرب برشلونة إعجابه منذ فترة طويلة بإمكانات ديباي، وسبق له تدريبه في منتخب هولندا حتى ترك منصبه من أجل قيادة برشلونة العام الماضي.

وتقاسم ديباي، الذي لعب أيضا في أيندهوفن الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، صدارة هدافي الدوري الفرنسي الموسم الماضي مع ليون برصيد 20 هدفا، وجاء فقط خلف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان.

وسجل ديباي هدفا من ركلة جزاء خلال فوز هولندا 2-صفر على النمسا في بطولة أوروبا 2020، الخميس.