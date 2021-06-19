وعانى هازارد كثيرا منذ انتقاله لصفوف ريال مدريد في 2019، حيث لازمته الإصابات وفشل في إظهار مستواه الذي اعتاد تقديمه مع تشلسي الإنجليزي، مما جعله مادة دسمة لسخرية الجماهير وانتقاد الصحفيين.

وبخبرته في تدريب النجم البلجيكي، تحدث مورينيو عن سبب "فشل" هازارد في "سانتياغو بيرنابيو" حتى الآن، في حديثه لموقع "توك سبورت".

وقال مورينيو الذي سيقود روما الإيطالي الموسم المقبل: "هازارد لاعب رائع، لكن متدرب مروع".

وأضاف مفسرا: "يأتي للتدريب كل صباح ولا يتدرب كثيرا. تخيل فقط ماذا كان من الممكن أن يصبح لو التزم بالاحترافية".

وأكد مورينيو الذي عمل مع هازارد في تشلسي، أن "ما كنا نراه على أرض الملعب مع تشلسي من مهارات ساحرة لم تكن نتيجة عمل الأسبوع، بل هي نتيجة مواهبه".

ورغم انتقادات مورينيو لهازارد على الصعيد الرياضي، فإنه أكد أنه "شخص رائع" خارج الملعب.

وقال مورينيو: "هازارد شخص رائع. هو رجل عائلة مثالي يحتفظ بخصوصية حياته ويهتم كثيرا بأسرته ووالديه".

ويشارك هازارد حاليا مع المنتخب البلجيكي في بطولة كأس الأمم الأوروبية، التي يأمل خلالها أن يستعيد مستواه بعيدا عن شبح الإصابات.