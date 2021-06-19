ورد القائم ضربة رأس لجون ستونز، مدافع إنجلترا، في الدقيقة 12، بينما أجبر الاسكتلندي ستيفن أودونيل الحارس جوردان بيكفورد على التصدي لتسديدة مباشرة رائعة.

وبعد الاستراحة، قدم ديفيد مارشال حارس اسكتلندا أداء جيدا لينقذ تسديدة منخفضة من ميسون ماونت، بينما أهدر تشي آدمز مهاجم الضيوف فرصة جيدة في الدقيقة 78.

ورفعت إنجلترا رصيدها إلى أربع نقاط لتتقاسم الصدارة مع جمهورية التشيك التي تستضيفها الثلاثاء المقبل في ويمبلي أيضا، بينما تملك اسكتلندا نقطة واحدة متساوية مع كرواتيا قبل لقائهما في غلاسكو في اليوم ذاته.