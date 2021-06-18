وفي مباراة بطيئة خلت من الفرص الحقيقية، تسبب مارتن دوبرافكا حارس سلوفاكيا في ركلة جزاء في الشوط الثاني، عندما أعاق روبن كوايسون، ولم يخطئ فورزبيرغ جناح لايبزيغ الألماني في التسديد من علامة الجزاء.

وتتصدر السويد ترتيب المجموعة بأربع نقاط من مباراتين، وتتقدم بنقطة واحدة على سلوفاكيا.

وتلتقي إسبانيا (نقطة واحدة) مع بولندا متذيلة الترتيب السبت، بينما تقام الجولة الأخيرة من المباريات الأربعاء، حيث تلعب السويد ضد بولندا وسلوفاكيا ضد إسبانيا.

ووضعت بذلك السويد قدما في دور الـ16، حيث تحتاج للتعادل فقط أمام بولندا للتأهل رسميا، وقد تكون الهزيمة كافية أيضا بالنظر لنتائج الفرق الأخرى.