ونقلت رويترز عن مورتن بوسن طبيب الدنمارك "بعدما خضع كريستيان للعديد من فحوص القلب المختلفة، تقرر أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب".

وأكد الطبيب أن هذا الجهاز بات ضروريا بعدما تعرض إريكسن لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.

وكان العالم قد عاش ساعات من الحزن والترقب في أعقاب سقوط إريكسن مغشيا عليه أثناء مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا، السبت الماضي، في مستهل مشوار الفريقين بكأس أوروبا.

وترنح إريكسن (29 عاما) للحظات من دون أن يلتحم معه أحد ثم سقط على أرض الملعب، فيما تدخل الطاقم الطبي بسرعة لإنقاذه ونقله إلى مستشفى قريب، وتوقف اللقاء لفترة قبل استكماله مرة أخرى.

وفي موقف مشابه، سبق للاعب فريق بولتون الإنجليزي فابريس موامبا أن سقط مغشيا عليه في الملعب، خلال مواجهة أمام توتنهام في مارس 2012، فيما أعلن إنهاء مسيرته بعد 5 أشهر بناء على نصائح الأطباء.