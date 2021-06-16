وما إن جلس كريستيانو رونالدو على الطاولة استعدادا لبدء المؤتمر الصحفي، حتى لا حظ وجود زجاجتي "كوكاكولا"، فقام بنقلهما إلى مكان آخر على الطاولة حتى لا تكونا أمامه، رغم أن شركة "كوكاكولا" أحد الرعاة الرسميين لبطولة "يورو 2020".

ثم أمسك نجم الكرة البرتغالية بعبوة مياه كانت موضوعة أمامه أيضا، ورفعها في الهواء، ناصحا متابعيه بشرب الماء.

وعن تداعيات تصرف رونالدو على "كوكاكولا"، أشار تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية إلى أن سهم الشركة تراجع من 56.10 إلى 55.22 دولارا على الفور بعد ما قام به نجم يوفنتوس وهداف الدوري الإيطالي.

ووفق الصحيفة البريطانية، انخفضت القيمة السوقية لـ"كوكاكولا" بعد تراجع أسهمها، من 242 إلى 238 مليار دولار.

"كوكاكولا" ترد

وردّت "كوكاكولا"، الثلاثاء، ببيان رسمي على تصرف رونالدو، الذي يتابع حسابه على إنستغرام ما لا يقل عن 300 مليون شخص، حيث قالت: "يحق لكل شخص تناول ما يفضله من المشروبات".

وأضاف البيان المقتضب: "الأذواق والاحتياجات تختلف عندما يتعلق الأمر بالمشروبات".