تقدمت بطلة العالم في الدقيقة 20 بعد أن أرسل لوكاس هرنانديز تمريرة عرضية قوية من جهة اليسار أمام المرمى حاول هوملز تشتيتها لكن الكرة ارتطمت بقدمه وسكنت الشباك.

وحققت فرنسا انتصارا مستحقا بعد أن سددت أيضا في العارضة بينما سيتعين على الألمان الاستفاقة أمام البرتغال يوم السبت في الوقت الذي ستواجه فرنسا منتخب المجر.

وبدأت مباراة ألمانيا رقم 50 في بطولة أوروبا وهو رقم قياسي بشكل حذر قبل أن تهدر فرنسا فرصتين عبر بول بوجبا وكيليان مبابي.

وبدأ الفريق الزائر في الضغط التدريجي مع الاستفادة من سرعة الجناحين وأثمر هذا الأمر في الدقيقة 20 حين لعب بوجبا تمريرة رائعة عابرة للملعب إلى لوكاس هرنانديز الذي أرسلها عرضية ليضعها هوملز، الذي كان منتخب ألمانيا استبعده من التشكيلة قبل أكثر من عامين قبل أن يعيده في بطولة أوروبا، بالخطأ في مرمى زميله الحارس مانويل نوير.

ولم ينجح منتخب ألمانيا، الذي كان يرغب في مصالحة جماهيره بعد الخروج المذل من الدور الأول لكأس العالم 2018، في اختراق دفاع فرنسا.

وحين نجح في مرات نادرة كان الأمر يتحقق عبر روبن جوسينس من جهة اليسار ووجدت واحدة من تمريراته العرضية إيلكاي جندوجان الذي سدد بعيدا.

وكادت فرنسا أن تسجل مجددا في الدقيقة 52 من هجمة مرتدة سريعة أخرى شهدت توغل أدريان رابيو من جهة اليسار لكنه سدد في القائم.

ودفع هذا صاحب الضيافة لمحاولة الرد ولاحت له ثلاث فرص متتالية لعب فيها جوسينس دورا قبل أن يصاب بنجامين بافارد بعد مرور ساعة ليمنح منتخب فرنسا بعض الراحة لالتقاط الأنفاس.

وبدأت فرنسا تدريجيا تفقد الاستحواذ على الكرة لكن هجماتها المرتدة استمرت خطورتها حيث سجل مبابي وكريم بنزيمة هدفين ألغاهما الحكم بسبب التسلل.

كما حرم الحكم مبابي من ركلة جزاء بعد أن ركض أسرع من هوملز للحاق بكرة طويلة في الدقيقة 78.

وبهذا الانتصار تكون فرنسا بدون هزيمة في آخر 17 مباراة رسمية خاضتها وحافظت على هدوئها للنهاية لتكشف عن نواياها في اللقب بعد أن احتلت المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف البرتغال التي فازت على المجر 3-صفر في وقت سابق الثلاثاء.