وسجل المدافع ماركينيوس الهدف الأول في منتصف الشوط الأول عندما كان محظوظا في اصطدام محاولته بكعب القدم في مدافع منافس قبل أن تدخل شباك المنتخب الزائر.

وأضاف نيمار هدفه الدولي 67 عندما نفذ ركلة جزاء بعد مرور 19دقيقة من الشوط الثاني بعد حصول دانيلو على خطأ داخل المنطقة.

وجعل البديل جابرييل باربوسا النتيجة 3-صفر قبل دقيقتين من النهاية عندما قابل بصدره كرة عرضية من نيمار الذي راوغ الحارس بمهارة ثم صنع الهدف.

وستلعب البرازيل المباراة المقبلة أمام بيرو يوم 17 يونيو، بينما تلعب فنزويلا ضد كولومبيا في اليوم التالي.