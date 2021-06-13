ونشرت صور لماني، وهو يلتقي برئيس السنغال، ماكي سال، في قصره الرئاسي في العاصمة داكار، قبل أيام.

ووفقا لحساب رئيس السنغال الرسمي على موقع تويتر، فأن لقاء ماني كان لمناقشة بناء مستشفى جديد في مدينة بامبالي، على حساب اللاعب، بينما طلب من الحكومة تقديم الدعم بتزيد المستشفى بالأطقم البشرية.

كما ناقش ماني مع رئيس البلاد وضع المنتخب السنغالي، والاستاد الجديد الذي تبنيه البلاد.

ووفقا لموقع "سبورتس بايبل"، فأن ماني أنفق أكثر من 700 ألف دولار، لبناء المستشفى الجديد، الأول من نوعه في بلدته بامبالي.

وقال الموقع أن حرص ماني على بناء المستشفى، يأتي من معاناته هو شخصيا في قرية بامبالي، عندما توفي والده بسبب مشاكل في المعدة، لأنه لم يستطع الوصول لمستشفى يقدم له الرعاية في الوقت المناسب.

ولا يعتبر مشروع المستشفى الأول لماني في قريته، فله مشاريع عديدة، ما بين مدارس ومعونات مادية، لأبناء قريته، خلال مسيرته الكروية الحافلة.