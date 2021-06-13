ويحمل الرجاء لقب البطولة بعدما حسم صراع النسخة الماضية في الجولة الثلاثين الأخيرة عند الدقيقة 90، بفارق نقطة عن جاره اللدود الوداد.

ومساء الأربعاء، يستضيف الوداد (المتصدر بـ44 نقطة من 20 مباراة) منافسه نهضة خميس الزمامرة في المرحلة الثانية والعشرين من البطولة، بينما يرحل الرجاء لمواجهة اتحاد طنجة بالمرحلة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر، يأتي الرجاء حامل اللقب في الترتيب الثاني وله 42 نقطة من 20 لقاء، بينما يكمل الجيش الملكي (32 نقطة) واتحاد طنجة (31 نقطة) المربع الذهبي، علما أن كلا منهما لعب مباراة إضافية.

لقب حائر

ويعلق الناقد الرياضي المغربي حمزة الشتيوي لموقع "سكاي نيوز عربية"، على المنافسة بين الوداد والرجاء في نسخة الموسم الجاري قائلا: "المنافسة شرسة جدا على غرار الموسم الماضي بين قطبي الكرة المغربية".

ويرى الشتيوي أن هناك "منافسة داخل منافسة فيما يتعلق بمدربي الفريقين. نعلم أن الوداد يقوده شيخ المدربين التونسي فوزي البنزرتي، والرجاء يقوده التونسي الآخر لسعد الشابي الذي حقق نتائج إيجابية ويسعى أن يحقق لقب الدوري الاحترافي".

ويكمل الناقد الرياضي المغربي: "الشابي صرح أنه يركز على لقب الدوري مع بطولتي كأس الكونفدرالية الإفريقية والبطولة العربية، لأنه قال إن الدوري له نكهة خاصة وأعطى المثال بالمدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، لهذا فالرجاء سينافس بقوة على اللقب".

ويسترسل: "أعتقد أن تفاصيل صغيرة ستحسم البطولة، وكذلك مواجهة ديربي الدار البيضاء المقبلة ستحسم اللقب بشكل كبير. نحن نتذكر جيدا المنافسة في الموسم الماضي التي حسمها الرجاء في آخر جولة بالدقيقة 90، وفي هذا الموسم المنافسة تسير على المنوال ذاته. شراسة كبيرة بين الفريقين، لهذا الحظوظ قوية وستظل قائمة لآخر لحظة".

وعن الفريق الأقرب لحسم اللقب يعلق الشتيوي: "لا أعتقد أن هناك شخصا حتى إن كان من داخل الفريقين سيكون قادرا على الجزم. مخطئ من يقول إن الرجاء أقرب أو الوداد أقرب لأن المنافسة شرسة. نتحدث عن فارق نقطتين فقط وأيضا هناك مباريات منتظرة للفريقين وكذلك مباراة ديربي. لهذا من يتابع الدوري المغربي عن قرب سيعلم يقينا أن جزئيات بسيطة هي ما سيحسم اللقب".

وتابع: "فريق الجيش الملكي حقق مكتسبات كثيرة هذا الموسم الفريق بعد أن ظل بعيدا عن المراكز المتقدمة في المواسم الأخيرة. المدرب البلجيكي سفين فاندينبرويك أعاد إلى الفريق هيبته. الجيش في المركز الثالث وسينافس على مقعد مؤهل إلى إحدى المسابقات القارية الموسم المقبل".

وختم الشتيوي: "لكن حسابيا أعتقد أن الجيش لن يدخل المنافسة على اللقب. أتوقع أن الصراع سيبقى لآخر جولة بين الوداد والرجاء، وأرى أن اللقب لن يخرج من الدار البيضاء".