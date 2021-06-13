ونشر رونالدو "تدوينة" عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" قال فيها: "أفكارنا وصلواتنا مع كريستيان إريكسن وعائلته. يقف عالم كرة القدم معا على أمل الحصول على أخبار جيدة. أنا أعول على عودتك قريبا إلى الملاعب، كريس! ابق قويا!".

طبيب منتخب الدنمارك

وتحدث طبيب منتخب الدنمارك مارتن بويسن، عن تدخل فريقه لإنقاذ حياة صانع ألعاب المنتخب الوطني.

وقال بويسن في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "تم الطلب منا النزول إلى أرضية الملعب عندما انهار كريستيان إريكسن، لم أره شخصيا يسقط، لكن ما كان واضحا بأنه فقد الوعي".

وأضاف "عندما وصلنا بالقرب منه، كان مستلقيا على جنبه، كان يتنفس وقمت بجس نبضه، لكن فجأة تغيرت الأمور كما شاهد الجميع وقمنا بتدليك قلبه وإنعاشه".

وتابع: "وصل الفريق الطبي التابع للبطولة بسرعة وبفضل مساعدته قمنا بما كان يتعين علينا القيام به. لقد نجحنا في إعادة إريكسن إلى الحياة".

وسرعان ما تم نقل إريكسن إلى أقرب مستشفى في العاصمة الدنماركية، حيث أجريت له الإسعافات وخضع للمزيد من الفحوصات قبل أن يتم الاطمئنان على حالته الصحية.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان عبر حسابه الرسمي لـ"يورو 2020" على موقع "تويتر" أن حالة إريكسن مستقرة الآن.

وسقط إريكسن (29 عاما)، المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

وبعد دقائق من سقوطه، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي، تم إخراج اللاعب على حمالة في مشاهد صادمة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير، وتم تغطيته لمنع مشاهدته من قبل الجمهور، ولكن انتشرت صورة للاعب وهو قد استعاد وعيه أثناء نقله من أرضية الملعب محملا على نقالة.

وتوقفت المباراة حوالي ساعة ونصف الساعة قبل أن تستكمل وتنتهي بفوز مفاجئ لمنتخب فنلندا 1-صفر والأخيرة كانت تخوض أول بطولة كبيرة لها في تاريخها.