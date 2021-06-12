وسقط كريستيان إريكسن على الأرض مغشيا عليه دون تدخل من أي لاعب آخر في الدقيقة 40 من زمن اللقاء، قبل أن يتدخل فريق إسعاف طبي ويقدم له تدليكا قلبيا، بينما شكّل زملاؤه دائرة حوله، وبدا بعضهم وهو يبكي.

وتم إيقاف المباراة بسبب الوضع الصحي الطارئ للاعب الوسط الدنماركي. وقد أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان، بعضا من أخطر الإصابات التي شهدتها الملاعب العالمية.

عبد الحق نوري

في واقعة هي الأقرب لحادثة إريكسن، سقط نجم أياكس أمستردام الهولندي، عبد الحق نوري، بعد أقل من نصف ساعة فقط على دخوله المباراة الودية أمام فيرد بريمن كبديل.

وسقط نوري في الدقيقة 72 من زمن المباراة، دون تدخل من أي من اللاعبين، ليتضح أنه يتعرض لسكتة قلبية، ويتم نقله على متن طائرة مروحية إلى مستشفى لتلقي العلاج، وإيقاف المباراة دون استكمالها. وبقي اللاعب في غيبوبة استمرت لسنوات، وذلك وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

كينغسلي كومان

تعرض لاعب بايرن ميونخ، كينغسلي كومان، لإصابة غريبة وقوية، بعد أن تعرقل خلال ركضه، إثر تصادم قدميه ببعضهما، وذلك خلال مباراة جمعت فريقه بتوتنهام الإنجليزي، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

لوك شو

اللاعب الإنجليزي لوك شو تعرض لإصابة بشعة خلال مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي، إثر تدخل عنيف من المكسيكي هيكتور مورينو.

وكشفت الفحوصات الطبية، عن إصابة اللاعب بكسر في الشظية، ضمن المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2015.

ديمبا با

وتعرض السنغالي ديمبا با، مهاجم شنغاهاي شينهو حينها، لإصابة مروعة، إثر تدخل قوي من سون شيانغ، أدى إلى كسر في ساقه اليسرى، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري الصيني.