تفصيلا، تمكن المنتخب الجزائري من الفوز وديا على مضيفه منتخب تونس بثنائية، وذلك على ملعب الأخير في رادس.

وأحرز هدفي الفوز للخضر اللاعبان بغداد بونجاح ورياض محرز في الدقيقتين 19 و28 على التوالي.

وبهذا الفوز نجح الخضر في كسر الرقم القياسي في عدد المباريات دون خسارة والمسجل باسم منتخب كوت ديفوار، وهو 26 مباراة.

ورفع المنتخب الجزائري عدد المباريات دون خسارة إلى 27 مباراة.

هدف رياض "الخرافي" يتكرر

من ناحية ثانية، تمكن رياض محرز من إحراز الهدف الثاني لمنتخب بلاده، وهو هدف جاء "نسخة طبق الأصل" عن هدفه في فريق باريس سان جرمان.

فقد "اخترق" محرز "جدار" منتخب تونس كما فعل في مباراة فريقه مانشستر سيتي بدور الإياب في نصف نهائي التشامبيونزليغ أمام الفريق الفرنسي، وهي المباراة التي انتهت بفوز السيتيزن بهدفين لهدف.

في تلك المباراة، تحصل فريق المان سيتي على ركلة حرة، وطلب محرز من زميله وكابتن الفريق كيفن دي بروين أن ينفذ الركلة، وهو ما تحقق له.

واخترقت الكرة جدار الصد لباريس سان جرمان، بطريقة فيه الكثير من الحظ، وفق اعتراف محرز نفسه.

وتكرر الأمر أمام منتخب تونس، وبطريقة مشابهة إلى حد كبير، حيث وجه الكرة من خلال الجدار، محرزا هدف منتخب بلاده الثاني، عندما نفذها من على خط المرمى مخترقا "الجدار" التونسي بقوة.

والبعض يشبه هذا الهدف ايضا بهدفه أمام نيجيريا، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، الذي جاء بطريقة مماثلة على يمين حائط الصد النيجيري.