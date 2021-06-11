وأوضح أمين صندوق الزمالك، طارق جبريل، خلال مداخلة بإحدى البرامج التلفزيونية، أنه من المفروض أن يعود فرجاني ساسي إلى مصر من بلاده منتصف هذا الشهر، مضيفا: "هناك محامي وشؤون قانونية يدرسون ملاحقة قانونية لساسي، والبدائل في هذا الأمر".

ونقل موقع "الوطن سبورت" عن جبريل قوله، إن ساسي حصل على مستحقاته، وبأن بيانا سيصدر من الزمالك يوضح كل شيء مرتبط بهذا الملف بعد انتهاء المهلة المحددة لعودة اللاعب التونسي.

وكان ساسي قد كشف في تغريدة له على موقع تويتر، موقفه النهائي من الاستمرار مع "القلعة البيضاء"، مؤكدا أن رحلته مع الزمالك انتهت، وأنها كانت الفترة الأهم في حياته، ووعد الجمهور "بكشف الحقائق" قريبا.

وجاء إعلان ساسي بعد تأخر الزمالك في التفاوض مع اللاعب لتجديد عقده، الذي انتهى رسميا مع نهاية شهر مايو.

وكان حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، قد أشار إلى "نية" النادي للتفاوض من أجل تجديد عقد اللاعب، قبل أن يتفاجأ بإخطار وكيل أعمال اللاعب للنادي بأن عقد الساسي قد انتهى.

وكان الزمالك قد تأخر في دفع مستحقات الساسي، قبل أن يسلمه كل المستحقات قبل نهاية العقد، وفقا للبيب.

ومن جانبه قال عمرو الدرديري، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن ساسي لن يعود إلى مصر من جديد، وفي حال عودته ستكون لجمع متعلقاته، وليس الجلوس مع مسؤولي النادي من أجل التفاوض على الاستمرار رفقة الفريق.