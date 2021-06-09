ووفقا لتقرير من موقع "سكاي إيطاليا"، فقد قام مسؤولون من نادي ليفربول، بالتواصل مع نادي أتالانتا الإيطالي، من أجل السؤال عن وضع نجم الدفاع الأرجنتيني كريستيان روميرو.

واختار الدوري الإيطالي "سيريا آ" روميرو، أفضل مدافع في بطولة الدوري الموسم الفائت، بعد موسم استثنائي له مع فريقه أتالانتا.

ووفقا لصحيفة توتوسبورت، سيستمع أتالانتا لعروض شراء النجم الأرجنتيني، على أن تصل إلى 60 مليون يورو أو أكثر.

يذكر أن روميرو أصبح المدافع الرئيسي في تشكيلة منتخب الأرجنتين، التي تستعد لخوض بطولة كوبا أميركا، في حين أن مانشستر يونايتد الإنجليزي مهتم أيضا بالتعاقد مع روميرو، وقد يدخل هو الآخر على الخط.

وتغنت الصحف الإيطالية بروميرو، تحديدا بعد أدائه البطولي و"ترويضه" للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ضمن مواجهة ميلان وأتالانتا في الدوري.

وكان ليفربول قد وقع مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه، قادما من لايبزغ، في تحركاته الحثيثة لتعزيز خط الدفاع المتضرر من إصابة فيرجل فان دايك.