وأبلغ وامانغيتوكا النادي الألماني أنه كان يعيش في خوف منذ رحيله عن الكونغو الديمقراطية وعمره 17 عاما للعب في فريق أليس الفرنسي المغمور.

وقال المهاجم في بيان "كانت خطوة صعبة علي للكشف عن قصتي. فقط عن طريق دعم مستشاري الجديد، تجرأت على ذلك".

وأضاف أن اسمه الحقيقي هو سيلاس كاتومبا مفومبا، وتاريخ ميلاده يعود إلى عام لاحق وهو 1999 بدلا من 1998، ما يجعل عمره الآن 22 عاما.

وأكد أن بياناته الشخصية تغيرت عن طريق وكيل أعمال في بلجيكا كان يسيطر على إدارة حسابه المصرفي ويستحوذ على جواز سفره.

وقال شتوتغارت إنه يدعم اللاعب بشكل كامل وتعرف على اسم وكيل اللاعب محل الاتهام.

وأضاف توماس هيتسلسبرغر، المدير الرياضي للنادي: "لقد اتخذنا كل الإجراءات بشكل فوري وأبلغنا كل السلطات المختصة بعدما أبلغنا سيلاس. نعلن هذه القضية على الملأ لتوضيح أننا نعمل بشفافية".

وانتقل وامانغيتوكا إلى شتوتغارت في 2019 وأحرز 11 هدفا في الموسم المنصرم، ليتصدر قائمة هدافي ناديه.