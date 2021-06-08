ووفقا لعدة مصادر، من بينها "سكاي سبورتس"، سيوقع الحارس الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما، عقدا مدته 5 أعوام، مع باريس سان جرمان الفرنسي، قادما من آيه سي ميلان الإيطالي.

وسيتقاضى دوناروما 12 مليون يورو سنويا، في عقد "ضخم"، سيجعله ثاني أغنى حارس مرمى بعد الألماني مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ الألماني.

ووفقا للمصادر، فإن بطل الصفقة كان وكيل الأعمال الشهير، مينو رايولا، الذي حسم صفقة وكيله سريعا، بعد إعلان ميلان عدم تجديد العقد معه، بسبب ارتفاع مطالبه.

وبمكالمة واحدة، أنهى رايولا صفقة انتقال دوناروما، إلى سان جرمان، كما اتفق مع النادي الفرنسي على الحصول على 20 مليون يورو، عمولة الصفقة.

وفي أيام قليلة من الاتصالات الهاتفية، حقق مينو رايولا مبلغا أعلى من الراتب السنوي لمعظم نجوم كرة القدم الكبار، وقارب بتلك الصفقة راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبنجاح الصفقة، حقق رايولا أكثر من راتب النجم الفرنسي كيليان مبابي السنوي (18 مليون يورو)، وحقق نفس رابت البولندي ليفاندوفسكي السنوي، ودخل بنفس فئة رونالدو ونيمار، اللذان يتقاضيان 30 مليون يورو سنويا.

وبذلك حصل رايولا من صفقة دوناروما، على ما يجنيه رونالدو في 8 أشهر.

ويعد الإيطالي رايولا من "أشرس" وكلاء الأعمال في كرة القدم، وسبق له أن حصد مبلغا مشابها من صفقة انتقال بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد.

ويتوقع أن يحصل رايولا على مبلغ مشابه، العام المقبل، عندما يشرف على بيع موكله النرويجي إيرلنغ هالاند لأحد كبار أوروبا، وهو الموهبة الأكثر طلبا في عالم كرة القدم.