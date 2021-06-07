وبحسب الشبكة التلفزيونية، فإن الشرطة تحقق في حادث وفاة المسؤول ياسوشي موريا البالغ من العمر 52 عاما، على أنه انتحار.، وفقا لما نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية.

ويعارض كثير من اليابانيين استضافة طوكيو للألعاب الأولمبية هذا العام في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن حوالي 80 في المئة من اليابانيين يعارضون استضافة هذه البطولة.

واتخذ قرار بمنع المشجعين من القدوم الى اليابان، على أن يتخذ القرار بشأن عدد المشجعين المحليين المسموح لهم حضور الألعاب بعد انتهاء حالة الطوارئ في طوكيو في 20 يونيو.

كذلك تم تخفيض عدد المسؤولين والمشاركين في الوفود القادمة إلى طوكيو من الخارج الى النصف تقريبا، ليصل العدد الى 78 ألفا، مع دعوات لمزيد من التخفيض.

ويحذر باحثون في مجال الاقتصاد من أن إلغاء الألعاب الأولمبية سيكلف اليابان حوالي 1.8 تريليون ين (16.6 مليار دولار)، وفق ما ذكرت "فرانس برس".