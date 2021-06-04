ووفقا لمدرب منتخب البرازيل تيتي، فأن عددا من لاعبي منتخب "السامبا" يرفضون المشاركة في البطولة، بسبب مخاوفهم الصحية.

وقررت اللجنة المنظمة نقل تنظيم البطولة من الأرجنتين إلى البرازيل، قبل أسبوع، وهي الدولة التي سجلت ثاني أعلى معدل في وفيات كورونا منذ تفشي الوباء.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فأن عددا من نجوم البرازيل غير مرتاحين للعب في البطولة القارية الكبرى، حتى أن قائد المنتخب كاسيميرو، رفض الظهور في المؤتمر الصحفي المخصص له قبل مباراة منتخب بلاده أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم، الجمعة.

وأكد مدرب المنتخب أن سبب غياب كاسيميرو عن المؤتمر الصحفي، هو معارضته الشديدة لمشاركة بلاده وتنظيمها للبطولة.

وبالرغم من موعدها المحدد يوم 13 يونيو، إلا أن مصير البطولة لا يزال معلقا، حيث من الممكن أن تقرر المنتخبات الانسحاب في اللحظات الأخيرة، بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.