

ووفقا للمصدر فقد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إدارة النادي الأهلي باندلاع حريق بأحد مدرجات ملاعب النادي وقد انتقلت القوات على الفور لمقر النادي للسيطرة على الحريق.



ودفعت غرفة العمليات ب 4 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لبقية منشآت النادي



وقال المصدر إن الترجيحات الأولية وفقا لرواية شهود العيان بمقر النادي تفيد بأن سبب الحريق انطلاق شرارة من أدوات تقطيع الحديد بأعمدة ومنشآت المدرج القديم بالملعب التاريخي في النادي الأهلي والذي تجري عمليات هدم وتجديد له في الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن الحريق لم يسفر عن إصابات سوى بعض الاختناقات الطفيفة بين العمال جراء تصاعد الأدخنة بشكل كثيف، وتم تقديم إسعافات فورية لهم في مقر النادي.



هذا وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكشف ملابسات الحريق.



تجدر الإشارة إلى أن مدينة القاهرة سهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء حريقا بمحل أنتيكات بحي عابدين التاريخي وتمكنت القوات من السيطرة عليه قبل امتداده لعقارات مجاورة ودون وقوع إصابات.









