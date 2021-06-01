ونشر حساب ريال مدريد على "تويتر" صورا للقميص الجديد إلى جانب فيديو بعنوان "هذه العظمة".

ويحمل القميص الجديد لنادي ريال مدريد بلونه الأبيض، إشارات إلى مدينة مدريد العاصمة الإسبانية، وملعب الفريق الملكي الشهير "سانتياغو برنابيو".

ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد، وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لعدد من لاعبي الفريق وهم يرتدون القميص الجديد، وكذلك قميص التدريبات، وقميص عملية الإحماء، وقميص حراس المرمى للموسم الجديد.

ومن اللاعبين الذين ظهروا في القميص الجديد: الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه الظهير الأيسر فيرلاند مندي، والبلجيكي إيدن هازارد والبرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه لاعب الوسط كاسيميرو والإسباني ماركو أسينسيو، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وكعادة ريال مدريد، جاء اللون الأبيض مسيطرا على القميص الأساسي للنادي الملكي، والذي احتوى أيضا على شرائط باللون الأزرق والبرتقالي، إلى جانب شعار "المرينغي" بارزا في أعلى القميص.

ويأتي الكشف عن قميص ريال مدريد للموسم الجديد بعد رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، والذي برر قراره بترك النادي الإسباني بعدم "حصولي على الثقة التي أنا بحاجة إليها" على حد تعبيره.

واتخذ بطل مونديال 1998، الخميس الماضي، قرار الافتراق عن ريال للمرة الثانية، وذلك بعد أيام معدودة على تنازل النادي الملكي عن لقبه بطلا للدوري الإسباني لصالح جاره اللدود أتلتيكو.

وبعد وداع مظفر كلاعب في عام 2006، ثم رحيله الأول كمدرب في مايو 2018 بعد 5 أيام من فوزه بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية في إنجاز غير مسبوق، ترك زيدان ريال مدريد هذه المرة بأرقام باهتة وموسم خالٍ من أي لقب.

فإلى جانب خسارة لقب الدوري، أقصي ريال مدريد من دوري الأبطال الموسم الحالي في نصف النهائي على يد تشلسي الإنجليزي.

وفي الرسالة المفتوحة التي نشرتها، الاثنين، صحيفة "آس" الإسبانية، قال زيدان: "لقد قررت الآن المغادرة وأريد أن أشرح الأسباب بشكل صحيح. أنا رحلت ليس لأني أريد التهرب من المسؤولية أو لأني تعبت من التدريب".

وأوضح "في مايو 2018 غادرت لأنه بعد عامين ونصف، مع العديد من الانتصارات والعديد من الألقاب، شعرت أن الفريق بحاجة إلى نهج جديد للبقاء في أعلى مستوى".

وتابع: "في الوقت الحالي، الأمور مختلفة. سأغادر لأني أشعر بأن النادي لم يعد يثق بي بالقدر الذي أنا بحاجة إليه، ولا بالدعم اللازم من أجل بناء شيء ما على المدى المتوسط أو الطويل".

وبيّن: "أفهم كرة القدم وأعرف متطلبات فريق مثل ريال مدريد. أعلم أنه عندما لا تفوز، عليك أن تغادر. لكن تم نسيان شيء مهم للغاية. تم نسيان كل ما قمت ببنائه يوميا، وما جلبته بعلاقاتي مع اللاعبين، مع الـ 150 شخصا الذين يعملون مع الفريق وحوله".

وشدد "أنا شخص أحب الفوز بالفطرة وقد كنت هنا للفوز بالألقاب، لكن الأهم من ذلك هو الأشخاص ومشاعرهم والحياة نفسها ولدي إحساس بأن هذه الأشياء لم يتم أخذها في الاعتبار. كان هناك فشل في فهم أن هذه الأشياء تحافظ أيضا على ديناميكيات النادي العظيم. لقد تم انتقادي إلى حد ما بسبب ذلك".