واشتكى بيراميدز عقب تأهله إلى دور نصف النهائي في "الكونفدرالية" من المعاناة، التي واجهت الفريق خلال الإقامة والانتقالات داخل نيجيريا وسوء الأوضاع الصحية أثناء الاستعداد للمباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا من الفريقين.

وشرح المدير الرياضي لنادي بيراميدز هاني سعيد ما جرى لفريقه إلى موقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "لدينا إصابات عديدة بكورونا، 13 حالة على الأقل من اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، والعدد مُرشح للزيادة نتيجة لظهور أعراض واضحة على آخرين رغم سلبية المسحة الطبية الأخيرة".

ويتابع سعيد: "منذ وصولنا إلى نيجيريا شعرنا بالقلق بسبب صعوبات الوضع الأمني والصحي لذلك حذرنا من الأمر والتزمنا بالإجراءات الصحية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا وإجراء مسحات طبية بصورة مستمرة".

ويؤكد لاعب منتخب مصر السابق أن الإصابة الأولى ظهرت لدى أحد أفراد البعثة خلال تواجدهم في نيجيريا وجرى إعادة المسحة لتخرج النتيجة سلبية مما دفع النادي لعمل اختبارات وقائية جديدة فور وصولهم إلى القاهرة أظهرت انتشار كورونا في الفريق.

ويضيف المدير الرياضي لنادي بيراميدز: "في اليوم التالي خضع الجميع لمسحة أخرى لترتفع أعداد الإصابات، وبات لزاما إغلاق مقر التدريبات منعا لتفشي الوباء بصورة أكبر فضلا عن منح المصابين بروتوكول العلاج".

ويسترسل سعيد لموقع "سكاي نيوز عربية": "نعتقد أن السبب الرئيسي في انتشار المرض هو رحلة السفر التي استغرقت أكثر من 9 ساعات ذهابا وإيابا من مدينة بورت هاركورت حتى آبا التي ينتمي إليها فريق انيمبا بجانب الأوضاع الصحية ومستوى مقر الإقامة غير المناسب".

ونظرا للوضع الصحي في بيراميدز قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلي في منافسات الأسبوع 25 من الدوري، وهو ما يراه سعيد خطوة محمودة، لكنه يطالب المسؤولين عن تأجيل مباراة أخرى في بطولة الكأس.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول الدوري المصري بفارق 20 نقطة عن نادي الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 54 نقطة لكن يتبقى للفريق العائد من نيجيريا 3 مباريات مؤجلة، ومن المفترض مواجهة سموحة في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر في الأربع القادم.

مباراة الرجاء المغربي

ويذكر المدير الرياضي لنادي بيراميدز أسبابه لموقع "سكاي نيوز عربية": "نحتاج لبعض الوقت حتى نتمكن من السيطرة على تفشي الوباء في الفريق والعودة لتجهيز الفريق لمباراة الرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية".

ويوجه سعيد رسالة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) قائلا: "يجب التدخل في بعض الأمور بعد الظروف الصعبة التي تعانيها الفرق في القارة السمراء، من بينها تغيير الملاعب السيئة والطرق الشاقة المؤدية إليها والظروف المعيشية الصعبة في بعض المدن".

ويتفق الناقد الرياضي محمد مصطفى مع مطالب بيراميدز الموجهة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مؤكدا لموقع "سكاي نيوز عربية" على ضرورة أن ينظر الكاف باهتمام بالغ في شكاوى الأندية المصرية التي طالما عانت خلال رحلاتها إلى عدد من الدول الإفريقية.

ويردف مصطفى لموقع "سكاي نيوز عربية": "يجب على الكاف حماية الفرق الرياضية أثناء تواجدهم في دول أخرى بتطبيق مزيد من الإجراءات الاحترازية مشددة في التنقلات وداخل مقر الإقامة خاصة في الأدوار النهائية حتى لا تتأثر نتائج الأندية في مباريات مصيرية".

ويشدد الناقد الرياضي خلال حديثه على أن إصابة هذا الكم من أفراد بعثة نادي بيراميدز هو خبر صادم ودليل على وقوع خطأ جسيم أثناء إقامة الفريق بنيجيريا ولا يجب على "الكاف" ترك المسألة دون حلول منعا لتكرارها مرة أخرى.

ويعتقد مصطفى أن اتحاد الكرة المصري سيقوم بتأجيل مباراة بيراميدز مع سموحة القادمة في بطولة كأس مصر حتى يتمكن الفريق من التعافي وإتاحة الفرصة لهم من أجل التحضير الجيد لمباراة الرجاء المغربي منوها إلى ضرورة الوقوف بجانب الفريق الوحيد الذي يمثل مصر في بطولة الكونفدرالية.