ونشر الاتحاد التونسي لكرة القدم تشكيلة المنتخب التي تضم 29 لاعباً، من بينهم اللاعبان اللذان وافقا على الالتحاق في وقت سابق، استعداداً لخوض مباريات مقبلة.

وكان المجبري (18 عاماً) وهو يحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية، لعب للمنتخب الفرنسي تحت 17 عاماً، وتعاقد في أغسطس 2019 مع مانشستر يونايتد آتياً من موناكو الفرنسي حيث لعب موسماً واحداً.

أما الرقيق (20 عاماً) الذي يحمل الجنسية الهولندية، فسيكون ضمن خطط المدرب في خط دفاع "نسور قرطاج".

وقال المتحدث باسم الاتحاد التونسي قيس رقاز لوكالة فرانس برس إن قرار المجبري الالتحاق بالمنتخب التونسي جاء إثر "اقتناع منه ومن عائلته".

ويدخل "نسور قرطاج" في معسكر تدريبي بين 2 و15 يونيو المقبل.

وأنهى المنتخب التونسي مشواره في كأس الأمم الإفريقية رابعاً في نسخة العام 2019، وتأهل للنسخة المقبلة المرتقبة في الكاميرون عام 2022.

وتلاقي تونس الكونغو ودياً في الخامس من يونيو المقبل، قبل أن تواجه الجزائر ومالي في 11 و15 من الشهر نفسه توالياً.